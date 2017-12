Saretta arrasa Lapentti no US Open Flávio Saretta passou com tranqüilidade para a terceira rodada do US Open. Seu adversário, o equatoriano Nicolas Lapentti, errou muito e o brasileiro teve a virtude de saber aproveitar bem todas as chances para aplicar uma vitória arrasadora por 3 sets a 0, parciais convincentes de 6/2, 6/4 e 6/0. Com este resultado, Saretta mantém a tradição de boas campanhas este ano nos torneios do Grand Slam. Esteve nas oitavas-de-final de Roland Garros, na terceira rodada de Wimbledon e agora também vai ao seu terceiro encontro em Flushing Meadows. O brasileiro volta a jogar no domingo, diante do vencedor da partida entre o norte-americano Andy Roddick e o croata Ivan Ljubicic. Na partida com Lapentti, Saretta esteve seguro em seus golpes. Não perdeu a concentração diante dos inúmeros erros do adversário, manteve a atitude vencedora e ainda atacou bastante, ora sacando com violência, ora bem colocado, colocando sempre pressão no oponente. Com a classificação para a terceira rodada do US Open, Saretta já garantiu um prêmio de US$ 37,5 mil, além de somar outros 75 pontos para o ranking mundial.