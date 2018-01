Saretta arrisca tudo diante de Clement Flávio Saretta entra em quadra nesta quarta-feira, em Lyon, como um franco-atirador. Afinal, o tenista brasileiro não tem pontos para defender no torneio, joga numa quadra de carpete - longe de ser sua preferida - e desafia o francês Arnaud Clement, que vem empolgado pelo título conquistado domingo passado, em Metz. O jogo será às 19 horas local, 14 horas de Brasília. O ATP Tour de Lyon é um dos mais tradicionais do circuito. Com uma premiação generosa, de 800 mil euros, atrai grandes nomes do tênis. Por isso, a rodada desta quarta-feira promete ser cheia de emoções: começa com o ídolo asiático Paradorn Srichaphan diante do espanhol David Sanchez e segue com o alemão Rainer Schuettler - cabeça-de-chave número 1 e campeão em Tóquio, semana passada - jogando com o campeão de 2002, o francês Paul-Henri Mathieu. Jogam ainda Sebastien Grosjean com Nicolas Mahut e, só então, Saretta entra em quadra para enfrentar Clement. Num dia com tantas atrações, os mais de seis mil lugares do ginásio de Lyon devem estar tomados, fazendo com que a torcida seja mais um obstáculo para Saretta. Esta será a segunda partida entre os dois jogadores. Na primeira, no Aberto da Austrália de 2002, Clement venceu o brasileiro por 3 sets a 0.