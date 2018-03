Saretta avança às semifinais em Praga O brasileiro Flávio Saretta venceu mais uma e passou às semifinais do Challenger de Praga, na República Checa. Saretta derrotou o checo Ivo Minar por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. O tenista, 119º lugar no ranking de entradas da ATP e terceiro melhor do Brasil na temporada, terá mais um checo pela frente nas semifinais - o vencedor do duelo entre Robin Vik e Jiri Vanek. Nas duas rodadas anteriores, Saretta havia derrotado Filip Zeman e Michal Tabara. ?Acho que estou com a confiança em alta e isso tem feito a diferença aqui. Sinto que estou voltando a jogar da maneira que gosto?, disse Saretta, que disputa a segunda semifinal no ano. No mês passado, o brasileiro foi vice-campeão do Challenger da Cidade do México.