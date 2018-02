Saretta avança em Key Biscayne O tenista brasileiro Flávio Saretta não deixou escapar a chance de uma boa estréia no Masters Series de Key Biscayne, em Miami. Depois de ganhar a vaga na chave principal como lucky looser - perdedor de sorte - com a desistência de alguns jogadores, o tenista brasileiro aproveitou, nesta quinta-feira, para derrotar o espanhol Alberto Martin por 2 sets a 0, parciais tranqüilas de 6/3 e 6/1. Na próxima rodada, Saretinha terá pela frente o argentino David Nalbandian. Saretta havia sido derrotado na última rodada do qualifying por Michael Llodra. Ganhou a vaga no torneio com a desistência de Goran Ivanisevic, e faria sua estréia com Nicolas Lapentti. A sorte continuou do lado do brasileiro, que com a desistência de outros jogadores, obrigou a uma mudança na chave de ele fez sua estréia com um tenista que pouco sabe jogar nas quadras rápidas.