Saretta avança na Copa Ericsson O tenista brasileiro Flávio Saretta passou para a segunda rodada da etapa argentina da Copa Ericsson, que está sendo disputada em Buenos Aires. Nesta terça-feira, ele derrotou o argentino Patricio Rudi por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/1. Outros dois tenistas do País perderam na estréia do torneio: Francisco Costa abandonou o jogo contra Gaston Etlis (Argentina) e Daniel Melo foi eliminado por Edgardo Massa (Argentina) por 2 a 0 (6/4 e 7/5).