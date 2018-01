Saretta avança no Aberto de São Paulo Desde agosto do ano passado sem conseguir ganhar um jogo (passou por cirurgia de apendicite em setembro), Flávio Saretta comemorou com entusiasmo sua classificação para as semifinais do Aberto de São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Mas para garantir a vaga entre os quatro melhores do torneio, o tenista brasileiro teve de lutar muito. Sob uma temperatura de quase 30 graus, ele precisou de pouco mais de três horas para superar o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, parciais complicadas de 6/2, 6/7 (6/8) e 6/3. "Sofri, mas foi muito legal", disse Saretta, aliviado após a vitória. "Não conhecia bem este adversário e quase fui surpreendido. Agora espero que o torneio tenha uma final entre brasileiros." Para que esse desejo seja possível, Saretta terá de torcer pelas vitórias de Fernando Meligeni e Ricardo Mello, que nesta sexta-feira tiveram seus jogos adiados por causa da chuva. Meligeni enfrentava em situação delicada diante do argentino Andres Dellatorre quando seu jogo foi paralisado. Depois de perder o primeiro set por 6/4, estava em desvantagem de 3 a 0 no segundo, quando a chuva começou a cair forte no Parque Villa-Lobos. Já Ricardo Mello sequer chegou a entrar na quadra para sua partida com o peruano Ivan Miranda. Por causa do mau tempo, o Aberto de São Paulo terá um sábado agitado. Os jogos começam mais cedo. Logo às 9 horas, na quadra central terá a continuação da partida de Meligeni contra Dellatorre. No mesmo horário, na quadra 1, Ricardo Mello enfrenta Ivan Miranda por uma vaga nas semifinais. Saretta também volta à quadra neste sábado. Por volta das 10 horas enfrenta o argentino Edgardo Massa por uma vaga na final. A seguir, o vencedor da partida entre Meligeni x Dellatorre joga com o vencedor de Ricardo Mello x Ivan Miranda.