Saretta avança no Challenger de Bermudas O tenista Flávio Saretta não teve muito trabalho para avançar às quartas-de-final do Challenger de Bermudas. Ele derrotou na quarta-feira o norte-americano Paul Goldstein por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. Na próxima rodada, o brasileiro busca uma vaga nas semifinais contra o alemão Bjorn Phau, que derrotou o paulista Ricardo Mello.