Saretta busca campanha inédita em Hamburgo Flávio Saretta busca nesta quarta feira uma vaga inédita nas oitavas de final de um torneio da categoria de um Masters Series, como em Hamburgo. E parece que a sorte está ao seu lado. Vai enfrentar o espanhol Oscar Hernandez, número 93 do ranking mundial e que veio do qualifying. Já na primeira rodada, o tenista brasileiro teve pela frente o alemão Maximilian Abel, apenas o número 411 do mundo e que só jogou o torneio graças a um wild card (convite) da organização. Agora, Saretta pega um adversário de maior experiência, mas que este ano teve como melhor campanha apenas as quartas-de-final de um torneio da categoria challenger, em Acapulco. Em Hamburgo, Hernandez chega a segunda rodada favorecido pela desistência de seu adversário, o holandês Sjeng Schalken, que desistiu do jogo por lesão, depois de estar perdendo por 5 a 1. O tenista espanhol é conhecido dos brasileiros pelo fato de quase ter eliminado Gustavo Kuerten na primeira rodada do Brasil Open. Fez um jogo muito equilibrado, com Guga só assegurando a vitória no terceiro set. Além do jogo de Saretta, a rodada desta quarta-feira promete ser emocionante, com bons jogos como Roger Federer x Nicolas Lapentti, Tim Henman x Andrei Pavel e Lleyton Hewitt contra o local Tommy Haas. Nesta terça-feira, a torcida alemã já fez um grande teste de resistência. A uma temperatura fria, em torno dos 10 graus centígrados, acompanhou por mais de três horas o duelo entre o melhor tenista da Alemanha atualmente, Rainer Schuettler, que foi eliminado pelo seu parceiro de treinamentos, o também alemão Lars Burgsmuller por 6/4, 6/7 (7/5) e 6/4. E num jogo realmente bonito, destes de fazer o publico aplaudir com intensidade, Roger Federer superou o argentino Gaston Gaudio por 6/1, 5/7 e 6/4. Em outra partida do dia, Lleyton Hewitt passou pelo sueco Jonas Bjorkman por 6/0 e 7/6 (7/5).