Saretta busca vaga na chave principal O tenista brasileiro Flávio Saretta tenta nesta sexta-feira uma vaga na chave principal de Roland Garros. Ele vai enfrentar o holandês Johan van Lottun, em jogo que deve começa por volta das 9 horas de Brasília. Saretta é o único brasileiro ainda com chances no torneio qualificatório. André Sá e Alexandre Simoni já foram eliminados. PIERCE - A torcida francesa ficou decepcionada com o anúncio da campeã do ano passado, Mary Pierce em desistir da competição por causa de uma lesão nas costas.