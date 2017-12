Saretta busca vaga nas quartas-de-final Este ano ainda, Flávio Saretta não conseguiu os resultados esperados, perdendo nas primeiras rodadas do Aberto de São Paulo e em Melbourne. Mas agora, depois da boa vitória na estréia em Viña Del Mar ganhou esperanças e motivação para mostrar o seu jogo. Amanhã enfrenta o peruano Luiz Horna, número 65 do ranking mundial, em busca de uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour do Chile. "Não espero um jogo nada fácil não", disse Saretta dentro de seu estilo descontraído. "O Horna é um jogador que gosta e sabe jogar muito bem numa quadra de saibro." Saretta é o 45.º do ranking e espera confirmar seu favoritismo. Nas duas vezes em que enfrentou Horna, ambas em 2001, venceu por 3/6, 6/2 e 6/3, em Buenos Aires, e também em Curitiba por 7/6 e 6/1. No lado de baixo da chave, a mesma de Gustavo Kuerten, Gaston Gaudio não teve dificuldades para superar José Acasuso por 6/3 e 6/3, enquanto o italiano Felippo Volandri superou Galo Blanco por 6/2 e 6/0. Haas - No torneio de San Jose, Estados Unidos, o alemão Tommy Haas fez o seu primeiro jogo depois de 18 meses e duas cirurgias no ombro. Perdeu para o norte-americano Vince Spadea por 6/4 e 6/2, mas saiu de quadra esperançoso. "É bem diferente treinar e jogar", concluiu o tenista. "Nos treinamentos achei que já estava pronto para enfrentar o circuito, mas agora cheguei a conclusão de que preciso de um pouco mais de tempo para recuperar o melhor nível." Haas está com 25 anos.