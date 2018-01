Saretta busca vaga nas semifinais O tenista paulista Flávio Saretta entra em quadra nesta sexta-feira em busca de uma vaga nas semifinais do chalenger da Cidade do México. Por volta das 15 horas (de Brasília), ele enfrenta o mexicano Miguel Gallardo Valles. Ainda nesta sexta, Saretta busca também uma vaga na final do torneio de duplas. Por volta das 18 horas, Saretta e o gaúcho Marcos Daniel, enfrentam a dupla formada pelo sul-africano Jeff Coetzee e norte-americano Graydon Oliver.