Saretta cai diante de Gaudio O paulista Flávio Saretta não resistiu ao teste desta quinta-feira no saibro de Buenos Aires Lawn Tennis Club. Gastón Gaudio fez valer sua condição de campeão de Roland Garros e número 8 do mundo e eliminou o brasileiro em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/2. O argentino agora vai disputar vaga na semifinal do ATP de Buenos Aires com o espanhol Rafael Nadal.