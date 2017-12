Saretta cai na 2ª rodada em Biella Flávio Saretta, atual 71º do ranking mundial, o terceiro melhor tenista do Brasil, foi eliminado nesta quarta-feira pelo espanhol Marc Lopez, 141º, nas oitavas-de-final do challenger de Biella, disputado em saibro, na Itália. Saretta caiu com 5/7 e 6/7 (4-7) e agora vai se aventurar em dois torneios em quadra de grama. A única experiência profissional do tenista de 21 anos nesse tipo de piso foi o qualificatório de Queen´s, no ano passado. Saretta está garantido no ATP de s´Hertogenbosch, na Holanda, na próxima semana, torneio que terá o australiano Lleyton Hewitt e o suíço Roger Federer. Em seguida, disputa Wimbledon pela primeira vez. Terceiro cabeça-de-chave em Biella, Saretta teve uma estréia difícil na segunda-feira, onde só foi vencer o desconhecido Uros Vico no tie-break do terceiro set e o cansaço acabou se refletindo no jogo desta quarta. A derrota não deve alterar muito o ranking do tenista de Americana. Ele não terá seu total de pontos alterado, mas poderá ser ultrapassado por até dois jogadores que estão em atividade nesta semana. No torneio de duplas, Saretta e Alexandre Simoni foram eliminados na primeira rodada pelos argentinos Mariano Hood e Sebastian Prieto por 3/6 e 4/6. Queen´s - Continua repercutindo em Londres a desistência de Pete Sampras do ATP de Queen´s. O tenista optou por jogar em Halle, na Alemanha, em outro torneio disputado na grama, preparatório para Wimbledon. E nesta quinta-feira enfrentará o alemão Nicolas Kiefer, pelas oitavas-de-final. O problema é que o diretor da competição de Queen´s, Ian Wight, disse a jornalistas que Sampras havia optado por uma competição mais fácil, o que deixou o tenista enfurecido. Sampras foi campeão em Queen´s em 1995 e 1999 e vice em 1994 e 2000. "Seus comentários (de Wright) me pareceram repugnantes", disse Sampras. Na edição desta quarta-feira do "Times", o alemão Boris Becker, o mais jovem a vencer em Wimbledon, escreveu, para incentivar, que aposta suas fichas em Sampras para um novo título no torneio inglês que faz parte do Grand Slam - Sampras foi campeão de Wimbledon sete vezes. Resultados de Queen´s: Lleyton Hewitt (AUS) 7/5 e 6/3 Mardy Fish (EUA); Karol Kucera (ESL) 6/2 e 6/4 Adrian Voinea (ROM); Todd Martin (EUA) 6/3 e 6/3 Jeff Morrison (EUA); Jan-Michael Gambill (EUA) 6/3 e 6/4 Mike Bryan (EUA); Sjeng Schalken (HOL) 6/4 e 6/2 Jan Vacek (CHE); Robby Ginepri (EUA) 4/6, 7/5 e 6/4 Marc Rosset (SUI); Tim Henman (ING) 6/4 e 7/6 (7-4) Neville Godwin (AFS); Hyung-Taik Lee (CDS) 6/4 e 6/0 Gouichi Motomura (JAP). Resultados de Halle: Mikhail Youzhny (RUS) 6/0 e 7/6 (7-5) Fabrice Santoro (FRA); Bohdan Ulihrach (CHE) 6/2, 6/7 (2-7) e 7/5 Rainier Schuettler (ALE); Thomas Johansson (SUE) 6/4 e 6/3 Ivan Ljubicic (CRO); Yevgeny Kafelnikov (RUS) 6/3 e 7/5 Cyril Saulnier (FRA).