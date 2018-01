Saretta cai na estréia do Brasil Open Ainda longe do seu melhor tênis, Flávio Saretta caiu logo na estréia do Brasil Open, ao perder para o argentino Edgardo Massa - vindo do qualifying - por 6/3 e 6/1. Mais uma vez, a irregularidade vitimou o tenista brasileiro que vem sofrendo desse mal há alguns torneios. Apesar da frustração pela derrota, Saretta mostrou-se esperançoso de dias melhores. "Foi só um jogo de tênis em que não estive bem", conformou-se. "Hoje não fiz nada bem, tudo deu errado. Mas sei que se ganhar alguns jogos, minha confiança muda e tudo pode melhorar." A história em quadra repetiu-se para Saretta, que vem amargando algumas derrotas surpreendentes, diante de adversário que normalmente deveria ganhar. No Sauípe, até que conseguiu equilibrar o jogo no início do primeiro set, só que ao perder o seu saque no 4 a 3, perdeu também o controle emocional e acabou se transformando numa presa fácil para o argentino. "Não joguei bem esta semana. Lamento por ter sido no Brasil, mas tudo pode ser diferente no próximo torneio", afirmou o tenista que preferiu não comentar as atuais polêmicas na CBT. "Já falei muito sobre confederação. Agora prefiro ficar um pouco afastado do assunto." Enquanto isso, o mineiro André Sá comemora seu bom momento. Depois de ter chegado a final do challenger de Dalas, nos Estados Unidos, estreou com boa vitória no Sauípe, ao superar o também brasileiro Júlio Silva por 6/2 e 6/4. Aos poucos Sá parece estar retomando seu caminho, após uma temporada bastante difícil no ano passado. As surpresas já começam a aparecer no Brasil Open. O segundo cabeça-de-chave, o chileno Fernando Gonzalez chegou a Bahia com a fama de medalhista olímpico e caiu na primeira rodada ao perder para o australiano Peter Luczak por 3/6, 6/3 e 7/5. Outros grandes nomes do tênis precisaram contar com a sorte para avançar na competição. Este foi o caso do ex-campeão de Roland Garros, Albert Costa. Estava diante de um jogo difícil, com o compatriota Oscar Hernandez, que acabou entregando a partida com uma forte torção no tornozelo, com placar de 7/6 (8/6), 4/6 e 4/4. História semelhante teve o vice-campeão de Roland Garros, Alex Corretja. Tomou 6 a 0 de David Ferrer no primeiro set, ganhou o segundo por 7/5 e o adversário desistiu com cãibras. Outro que não suportou o jogo até o final foi o italiano Felippo Volandri, que abandou o jogo diante de Albert Martin, quando perdia por 7/5 e 1/0.