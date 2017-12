Saretta cai nas semifinais no México Depois de três vitórias, o tenista brasileiro Flávio Saretta sentiu o esforço e caiu nas semifinais do challenger de San Luis Potosí, ao perder para o francês Paul-Henri Mathieu, número 148 do mundo, por 1/6 e 3/6. Ainda assim, Saretta deve saltar pelo menos cinco posições no ranking de entradas, onde é hoje o 99º colocado, o que será a melhor classificação de sua carreira. O resultado mais valioso, porém, foi a conquista da vaga em Roland Garros, que será assim o segundo evento da categoria Grand Slam de sua carreira. Com 402 pontos no ranking, Flávio garantiu 27 no México, mas somará 21 pontos porque precisa descartar seu 18º pior resultado. Até o dia 15 de abril, quando se determinam os 104 nomes com direito a jogar o Aberto francês, ele não tem qualquer ponto a defender. Saretta retornará na noite deste domingo ao Brasil, mas terá pouco tempo para descansar. Seu próximo torneio deverá ser o ATP de Casablanca, no Marrocos, para onde embarcará já na quinta-feira.