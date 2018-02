Saretta: chave complicada em Wimbledon O tenista paulista Flávio Saretta terá uma trajetória complicada no Torneio de Wimbledon - o terceiro Grand Slam da temporada, que começa no dia 21 de junho. De acordo com sorteio realizado nesta quinta-feira, o brasileiro vai enfrentar um adevrsário saído do torneio qualificatório na primeira rodada, mas a partir daí poderá cruzar com o inglês Tim Henman - um dos maiores favoritos ao título. Cabeça-de-chave número 1, o suíço Roger Federer vai enfrentar o britânico Alex Bogdanovic na rodada de abertura. Favorito número 3, o argentino Guillermo Coria terá uma estréia relativamente fácil. Pega o sul-africano Wesley Moodie. Lleyton Hewitt também não deverá ter problemas. Vai enfrentar o seu compatriota Jurgen Melzer.