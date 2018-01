Saretta chega nesta sexta para Brasil Open Depois de ter feito sua melhor campanha no US Open, onde chegou à terceira rodada, o tenista Flávio Saretta já está treinando forte para o Brasil Open 2003, que começa neste sábado com a disputa do qualifying, na Costa do Sauípe, litoral norte da Bahia, um dos principais destinos turísticos da América Latina. O tenista número 2 do Brasil embarca para a Bahia nesta sexta-feira com objetivos claramente definidos. ?Não quero apenas participar, quero e muito ser campeão em Sauípe?. O Brasil Open 2003 poderá ser palco de uma conquista inédita na carreira de Saretta: ser campeão pela primeira vez de um torneio ATP. ?Espero ir bem melhor que no ano passado (o tenista perdeu na estréia para o argentino Guillermo Coria). Estou com muita vontade de jogar e acredito que tenho chances de levar o título, mas tenho que pensar em cada partida. Seria muito bom ganhar meu primeiro ATP em casa?. NORNAN - Ex-líder da Corrida dos Campeões e que no ano de 2000 fez duelos memoráveis com Gustavo Kuerten (finais de Roma e Roland Garros), o sueco Magnus Norman já está na Costa do Sauípe. Guga, campeão do ano passado, iniciou os treinos no Sauípe nesta quinta-feira com o técnico Larri Passos.