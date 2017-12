Saretta começa bem copa em Santiago Com o objetivo de terminar a temporada entre os cem primeiros do ranking da ATP, Flávio Saretta (número 111 da classificação) espera por boas campanhas na Copa Petrobras de Tênis. E já na primeira etapa, que começou nesta segunda-feira em Santiago do Chile, o brasileiro teve uma boa estréia: ganhou do argentino Hermes Gamonal por 6-4 e 6-2. Esta competição distribui pontuação de US$ 75 mil e terá um total de seis campeonatos. Depois de Santiago vai para Buenos Aires, passando pela Bolívia, depois Colômbia, seguindo para Aracaju, de 29 de novembro a 5 de dezembro, terminando em Guadalajara, no México. Além de Saretta, outros cinco brasileiros estão em busca de pontos neste circuito. Franco Ferreiro também estreou nesta segunda-feira, mas não deu sorte. Perdeu para Christian Villagran por 6-2, 1-6 e 6-4. Diego Cubas estréia com Oscar Henandez, André Sá com o austríaco Mark Newntebl, Marcos Daniel com Juan Pablo Guzman e Júlio Silva, com Mariano Puerta. Estes três últimos jogos estão programados para esta terça-feira.