Saretta confirma rompimento com técnico Flávio Saretta confirmou o desentendimento com o gaúcho João Zwetsch, que não será mesmo mais seu treinador. Os dois discutiram depois da partida do tenista brasileiro com o espanhol Galo Blanco, pela terceira rodada de Roland Garros. Na ocasião, o técnico voltou ao Brasil e Saretta foi eliminado logo em seguida por Andre Agassi. A Mab, empresa que gerencia a carreira de Saretta, anunciou nesta sexta-feira que o coordenador-técnico Carlos Chabalgoity seguirá agora com o tenista nos próximos torneios, em Wimbledon, Gstaad, Stuttgart e Kitzbuehel. "Tivemos alguns desentendimentos e agora vou mesmo seguir com outro treinador", revelou Saretta. Apesar do fim da parceria, Zwetsch continuará trabalhando na equipe da Mab, treinando outros jogadores. "Chegamos à conclusão de que não existia mais condições para continuarmos juntos", admitiu o técnico.