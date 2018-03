Saretta dá show na estréia em Paris Melhor impossível. Flávio Saretta obteve uma grande vitória em sua estréia em Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam na temporada, disputado em Paris. O tenista brasileiro enfrentou o espanhol Alberto Martin nesta segunda-feira e não teve dificuldades para ganhar por 3 sets a 0. As parciais foram 7/6 (7/3), 6/0 e 6/0. A estréia vitoriosa de Saretta só comprova o bom momento que ele vive. Também nesta segunda-feira, a ATP divulgou que o brasileiro subiu duas posições no ranking mundial, ocupando agora o 58º lugar na Corrida dos Campeões, depois da boa campanha no Torneio de St. Poelten, semana passada, na Áustria. O próximo adversário de Saretta será o russo Yevgeny Kafelnikov.