Saretta dá sorte em Hamburgo Se Flávio Saretta estava precisando de um pouco de sorte para deslanchar nesta temporada européia de saibro, parece que chegou o seu bom momento. O brasileiro vai estrear no Masters Series de Hamburgo diante de um jogador apenas colocado na 414ª posição do ranking mundial, o alemão Maximilian Abe, convidado da organização. O jogo pode ser tanto na segunda, como na terça-feira no Rothembaun Club de Hamburgo. Último Masters Series no saibro antes de Roland Garros, Hamburgo promete grandes duelos desde a primeira rodada, como Lleyton Hewitt x Tim Henman, Marat Safin x Sebastien Grosjean, Roger Federer x Gaston Gaudio e Juan Carlos Ferrero x Jonas Bjorkman, entre outros.