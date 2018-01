Saretta define calendário da temporada Ainda com esperanças de conquistar o seu primeiro título de um ATP Tour este ano, o tenista Flávio Saretta, atualmente na 44ª colocação do mundo, definiu seu calendário para as próximas semanas, sem se assustar com as quadras de carpete. O brasileiro vai mesmo aproveitar o sua boa classificação no ranking para jogar em Lyon, França, a partir do dia 6. Depois, ele segue para o Masters Series de Madri e também vai para a Rússia, no torneio de St. Petersburgo. Depois de defender o Brasil na Copa Davis, Saretta já está treinando na academia Play Tennis, em São Paulo, e viaja na próxima semana para a Europa. "Gostei do sorteio da Davis", disse o tenista. "A nossa equipe está muito unida e com muita vontade de voltar ao Grupo Mundial e nesse clima, acho que temos boas chances." Gustavo Kuerten também considerou bom o fato de o Brasil jogar diante do vencedor de Venezuela e Paraguai. Guga só volta às competições no Masters Series de Madri, a partir do dia 13.