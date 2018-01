Saretta derrota canadense e Brasil abre 2 a 0 na Davis Após a paralisação por falta de luz natural, o brasileiro Flávio Saretta voltou à quadra do Costão do Santinho, em Florianópolis, e, na manhã deste sábado, venceu o canadense Frederic Niemeyer por 3 sets a 1 (6/3, 6/7 [6/8], 6/2 e 6/1) pela Copa Davis. O resultado deu ao Brasil uma vantagem de 2 a 0 no placar contra o Canadá no confronto pelo Grupo Americano da competição. A vitória no confronto dá aos brasileiros uma vaga na repescagem do Grupo Mundial, a primeira divisão do torneio. Por conta da paralisação, a equipe do Brasil volta à quadra ainda neste sábado para o jogo de duplas, com Gustavo Kuerten e André Sá desafiando o favoritismo de um time que tem Daniel Nestor (5.º do mundo no ranking de duplas) jogando ao lado de um provavelmente cansado Niemeyer.