Saretta derrota Kafelnikov em Paris Com uma grande atuação, Flávio Saretta derrotou nesta quarta-feira o russo Yevgeny Kafelnikov por 3 sets a 2, com parciais de de 6/4, 3/6, 6/0, 6/7 (0/7) e 6/4. Assim, o tenista brasileiro passou para a terceira rodada do torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, disputado em Paris. O próximo adversário de Saretta será o espanhol Galo Blanco, que eliminou também nesta quarta-feira o argentino Mariano Puerta por 6/2, 6/2 e 6/4. O jogo entre os dois deve acontecer na sexta-feira. Em 3 horas e 55 minutos de partida, Saretta teve que jogar muito para derrotar Kafelnikov, cabeça-de-chave número 17 do torneio e campeão de Roland Garros em 99. ?No quinto set lutei como nunca. Sabia que tinha que ganhar, mas me encontrava cansado e com uma pequena lesão?, contou o brasileiro, que tem feito uma grande temporada - semifinais em Valência e quartas em St. Poelten e Casablanca. ?Foi uma vitória contra um grande campeão. Até assisti ao jogo de Guga para me inspirar. Joguei como ele, lutei como nunca e sai vitorioso.?