Saretta derrota Sá em Roland Garros No duelo brasileiro do torneio qualificatório de Roland Garros, o paulista Flávio Saretta foi melhor. Venceu o mineiro André Sá por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/2. O próximo adversário de Saretta em busca de uma vaga no chave principal de Roland Garros será o francês Gregory Carraz, que passou pelo italiano Stefano Pescosolido, também por dois a zero - parciais de 6/1 e 6/3. O jogo deverá acontecer nesta quarta-feira. Outros dois brasileiros também jogam nesta terça-feira pelo qualifying. O paulista Alexandre Simoni, enfrenta o alemão Oliver Gross, e o gaúcho Francisco Costa joga contra o suíço George Bastl.