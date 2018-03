Saretta desiste da Davis; polícia vai à CBT Segundo melhor tenista do País, Flávio Saretta fez coro ao colega Gustavo Kuerten e anunciou nesta quarta-feira que também não vai disputar a partida contra o Paraguai, de 9 a 11 de abril, na Costa do Sauípe, pela Copa Davis. O atleta que está em Indian Wells, nos Estados Unidos, para a disputa do Masters Series alegou o mesmo argumento de Guga. ?Estou tomando essa decisão porque não concordo com a CBT, com a situação do tênis atual. Acho que fomos desrespeitados e, pela primeira vez, acho que poderemos fazer alguma coisa a favor do tênis brasileiro?, disse. ?Foi uma decisão difícil, porque sempre tive muito orgulho de defender o meu país. Mas não dá mais pra ser conivente com a situação atual?. Em meio as desistências de Guga e Saretta e das fortes críticas de ambos à Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a polícia foi até a sede da CBT, na Avenida Paulista, e com um mandato de busca apreendeu documentos e livros-caixa.