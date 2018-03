Saretta desiste de jogar em Acapulco Mais preocupado com os Masters Series de Indian Wells e Miami, que serão disputados ainda este mês, nos Estados Unidos, Flávio Saretta resolveu desistir do Torneio de Acapulco, que começou nesta segunda-feira no México. Para tanto, ele já começou a treinar, em São Paulo, em quadra rápida, mesmo piso onde serão seus próximos compromissos. Foram três semanas seguidas de torneios no saibro, em Viña del Mar, Buenos Aires e Costa do Sauípe, e, por isso, Saretta decidiu se dedicar mais aos treinos. "Decidimos abrir mão da disputa em Acapulco, priorizando a preparação para Indian Wells e Miami, que são torneios maiores e que espero ir bem", afirmou o tenista número 2 do País. "Essa transição do saibro para a rápida é difícil. Se eu fosse jogar no México não teria tempo para me preparar para os dois próximos torneios." Saretta embarca para Indian Wells, nos Estados Unidos, na próxima terça-feira.