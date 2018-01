Saretta desiste de Paris e encerra temporada Flávio Saretta decidiu antecipar as férias e desistiu de disputar o qualifying do Masters Series de Paris, a partir deste sábado. O planejamento do tenista brasileiro é começar a pré-temporada já nos primeiros dias de novembro para estrear bem em 2004. "Decidimos antecipar a preparação para 2004, pois pretendo ter um ano ainda melhor no circuito", afirmou Saretta, que está em 45º lugar no ranking mundial e conseguiu bons resultados nesta temporada, como as oitavas-de-final de Roland Garros. Em dezembro, Saretta participará do torneio-exibição em São Paulo, o ?Tênis Espetacular?, que também reunirá Guga, o chileno Fernando Gonzalez, o equatoriano Nicolas Lapentti e os argentinos Gastón Gaudio e Mariano Zabaleta. A disputa acontecerá entre os dias 5 e 8.