Saretta desiste de torneio nos EUA Flávio Saretta pretendia disputar o Torneio de Indianápolis a partir desta terça-feira - a estréia seria contra o inglês Andrew Murray -, mas ele perdeu o vôo para os Estados Unidos, o que atrasou toda sua programação e o fez desistir da competição. Assim, o tenista fica no Brasil para participar de Challengers que acontecem por aqui. Depois de defender o Brasil na Copa Davis, contra as Antilhas Holandesas, em Joinville, Saretta embarcaria para Indianápolis na noite de domingo. Mas seu vôo de Curitiba para São Paulo atrasou e a bagagem foi extraviada. Com isso, ele não conseguiu viajar para os Estados Unidos. Depois de Indianápolis, Saretta jogaria torneios em Los Angeles, Washington e Montreal. Mas agora, que a programação foi refeita, ele disputará três competições da série Challenger, todas no Brasil. Na próxima segunda-feira, será em Campos do Jordão (SP). Depois, no dia 1º de agosto, acontece em Belo Horizonte (MG). E, por fim, a partir do dia 8, joga em Gramado (RS). ?Foi um estresse ontem. Depois de ficar mais de duas horas parado em Curitiba, ainda tive que ficar mais duas horas esperando a minha mala em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, enquanto o João (Zwetsch) estava em Cumbica (Aeroporto de Guarulhos) me aguardando?, contou Saretta.