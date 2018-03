Saretta disputa 2 torneios na Europa O tenista Flávio Saretta embarca nesta sexta-feira para a Europa, onde disputará seus dois últimos torneios no saibro. Ele tem vaga garantida nos ATP de Amsterdã, na Holanda, e de Kitzbuhel, na Áustria. Número 69 do ranking mundial, Saretta vai confiante. "Estou muito confiante para esses torneios, porque tenho me dado muito bem no saibro. Tive uma semana muito produtiva de treino, procurei acertar alguns detalhes importantes do meu jogo e acho que dá para vencer". Os espanhóis Albert Costa e Alex Corretja são os principais favoritos em Amsterdã, torneio que divide de US$ 300 mil em prêmios. Em termos de ranking, Saretta joga sem pressão. Na lista desta segunda-feira, ele perderá quatro pontos que terão pouca importância. Durante Kitzbuhel, defenderá 31 pontos do torneio de Campos do Jordão do ano passado, mas que também não alteram significativamente sua posição.