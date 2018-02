Saretta disputa challenger no México O tenista paulista Flávio Saretta disputa esta semana o Challenger de Leon, torneio em quadra dura e que distribui premiação de US$ 25 mil. Ele deverá fazer sua estréia, provavelmente nesta terça-feira, diante do belga Dick Norman, número 169 do ranking de entradas. A organização ainda não confirmou adata e horário do jogo, segundo informa a assessoria do tenista. Saretta e Norman se enfrentam pela primeira vez no circuito. O adversário do brasileiro nesta primeira rodada jogou apenas três torneios na temporada, tendo sido semifinalista do Challenger de Wrexham e campeão do Challenger de Belgrado. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP, Saretta subiu três posições e ocupa agora a 127ª. posição no ranking de entradas e 123ª, na Corrida dos Campeões. ?Espero fazer uma boa semana aqui no México para conseguir bater a minha meta que é estar entre os 100 para entrar direto na chave de Roland Garros?, disse o tenista. Ainda nesta segunda-feira, Saretta entra em quadra, ao lado do argentino Juan Pablo Guzman, para jogar a primeira rodada de duplas contra a parceria norte-americana formada por Jason Marshall e Huntley Montgomery.