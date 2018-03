Saretta disputa torneio na Áustria O tenista paulista Flávio Saretta embarcou confiante nesta quinta-feira para St. Poelten, na Áustria, onde, na semana que vem, defende a semifinal do ano passado. Antes da viagem, junto com os técnicos Carlos Chabalgoity e João Zwetsch, o tenista definiu seu calendário no circuito até o próximo mês de setembro. Depois dos bons resultados obtidos no início da temporada de saibro, quando conquistou o bicampeonato de Bermuda e chegou às quartas-de-final em Casablanca e Valência, Saretta viaja novamente confiante para a disputa do ATP de St. Poelten e de Roland Garros. Para isso, treinou durante dez dias em São Paulo, no Play Tennis do Morumbi. "Estou indo bem preparado", avisou o segundo melhor tenista do país, estando na 71ª posição no ranking de Entradas. "Mas encaro St. Poelten como preparatório para Roland Garros. Não estou pensando que tenho que defender a semifinal lá. Sei que se jogar bem, tenho chance de ganhar, mas não penso na cobrança", afirmou. De St. Poelten, Saretta segue direto para Paris, onde disputa Roland Garros, e depois retorna ao Brasil para mais uma semana de treinamentos. O restante do calendário até setembro ficou assim: Hertongenbosch (16 de junho), Wimbledon (23 de junho), Gstaad ou Bastad (7 de julho), Stuttgart ou Amersfoort (14 de julho), Kitzbuhel ou Umag (21 de julho), Cincinatti (11 de agosto), Long Island (18 de agosto), US Open (25 de agosto), Brasil Open (8 de setembro) e Davis (15 de setembro).