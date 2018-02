Saretta disputa torneio prepatório Com o objetivo de preparar-se para o qualifying do segundo Masters Seris do ano, o de Key Biscayne, a partir do dia 20, Flávio Saretta embarca nesta sexta-feira para Salinas no Equador, onde disputa um torneio da série Challenger. "Esta competição é realizada em condições bem parecidas com as de Miami, como tipo de quadra e calor", disse Saretta. "Acho que assim posso chegar bem melhor para tentar uma vaga na chave principal de Key Biscayne."