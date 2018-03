Saretta e André Sá estréiam amanhã Pelos resultados deste domingo no Benny Berthet, um dia beneficente com jogos de exibição em Roland Garros, os tenistas brasileiros podem começar bem o torneio francês, a partir de segunda-feira. Flávio Saretta e André Sá jogam já no primeiro dia, enquanto Gustavo Kuerten só estréia na terça-feira. Neste domingo, Guga enfrentou um jogador pouco conhecido como o francês Thierry Ascione e revelou uma atitude diferente de outras recente partidas. Estava perdendo por 5 a 2 e reagiu para marcar uma vitória por 9 a 7 (os jogos foram disputados em um set profissional, até nove). No meio da partida deste domingo, uma jogada curiosa do brasileiro. Ao devolver um saque, cantado fora, ele bateu relaxado e atingiu forte o juiz de cadeira, para diversão de um enorme público, de mais de 15 mil pessoas na quadra. Em busca de seu terceiro título em Roland Garros, Guga só vai estrear na terça-feira, diante do suíço Marc Rosset. Flávio Saretta, que joga nesta segunda-feira por volta das 9 horas (horário de Brasília), contra o espanhol Alberto Martin, também saiu-se vencedor neste dia de exibições: marcava 6 a 4 no peruano Luiz Horna, quando o adversário desistiu do jogo. Na sua estréia na chave principal, Saretta pega um tenista, Martin, que já venceu uma vez, este ano em Miami. "Esta vitória, com certeza, ajuda muito na minha confiança", disse o brasileiro. "Mas agora é um outro jogo, numa quadra diferente, de saibro, e tenho de aproveitar a minha atual fase para tentar um bom campeonato." Uma vitória alentadora teve o mineiro André Sá. Há 13 jogos sem ganhar uma partida sequer, ganhou pelo menos uma exibição ao marcar 9 a 3 no norte-americano Todd Martin. Nesta segunda-feira, por volta das 11 horas de Brasília, pega o argentino Guillermo Coria, que vem da conquista do título do Masters Series de Hamburgo.