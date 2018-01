Saretta é bicampeão do Aberto de SP Com 22 anos, número 88 do ranking mundial e com um talento invejável, Flávio Saretta começou a temporada de 2003 do melhor jeito possível: conquistou o bicampeonato do Aberto de São Paulo, o SMS Cup, ao ganhar do argentino Andres Dellatorre por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, diante de uma entusiasmada torcida que aplaudiu até o governador Geraldo Alckmin, responsável pela entrega do troféu ao campeão. Sarettinha, como é conhecido, iniciou assim um ano que promete ser brilhante para o jogador. "Foi uma semana difícil, em que cada jogo foi um grande desafio", disse Saretta aliviado, após a vitória. "Depois de três semanas de treinamentos na pré-temporada, sinto que estou bem para encarar o circuito em 2003." Com a vitória em São Paulo, Saretta já deve melhorar um pouco sua posição no ranking. Nesta segunda-feira deve aparecer na 81ª colocação na ATP e na terça-feira embarca para a Austrália para disputar o primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne. Sua viagem está carregada de esperanças. Bem treinado pelo técnico João Zewstch, com o apoio de uma empresa como a MAB, responsável pelo seu agenciamento; a gerência do ex-tenista Carlos Chabalgoity, o conhecido Chapecó; e os patrocínios do Clube Paineiras e da Blue Life, Sarettinha tem muitas perspectivas de "estourar" este ano. "O Aberto de São Paulo foi o torneio que me lançou há dois anos", disse Sarreta, campeão desta competição em 2001. "Agora espero que este novo título seja um bom recomeço." O recomeço vem consagrado por um troféu em São Paulo, depois de Sarettinha ter passado por uma cirurgia de apendicite em setembro do ano passado.