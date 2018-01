Saretta é bicampeão em Bermudas O tenista paulista Flávio Saretta conquistou neste domingo, pelo segundo ano consecutivo, o título do Challenger de Bermudas, ao derrotar o chileno Nicolas Massu por 2 sets a 0. As parciais não deixaram dúvidas sobre a superioridade do brasileiro: 6/1 e 6/4. Desta forma, Saretta se mantém firme na meta estabelecida por ele mesmo de fechar a temporada entre os 50 melhores do mundo. Hoje, ocupa a posição de número 78 no ranking de Entradas. ?Foi realmente uma semana perfeita. Fiz ótimos jogos, mantive uma regularidade em quadra e, principalmente, estive motivado e confiante durante toda a semana?, afirmou Saretta, que parte agora para Houston, para disputar o ATP local. ?Desde que coloquei na cabeça que tinha jogo para ir à frente, as coisas mudaram e começaram realmente a acontecer?, acrescentou ele, que na semana passada chegou às quartas-de-final do ATP de Casablanca. Em Houston, onde deve estrear provavelmente na terça-feira, Saretta vai enfrentar na primeira rodada o norte-americano Robby Ginepri, sétimo favorito do torneio. Este será o primeiro confronto entre os jogadores. Ginepri faz uma boa temporada, tendo vencido o Challenger de Waikoloa (Havaí) e feito quartas-de-final no Masters Series de Indian Wells e Miami.