Saretta e Daniel avançam no Equador Os brasileiros Marcos Daniel e Flávio Saretta venceram seus jogos, nesta quarta-feira, e se classificaram às quartas-de-final do Challenger de Guayaquil, no Equador, que distribui 50 mil dólares em prêmios. Daniel bateu o argentino Juan Martín del Potro por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4. Saretta teve um pouco mais de dificuldade para derrotar o romeno Adrián Ungur também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/5.