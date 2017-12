Saretta e Daniel na semi no Equador Os brasileiros Flávio Saretta e Marcos Daniel conseguiram, nesta sexta-feira, classificação para as semifinais do Challenger de Guayaquil, no Equador, que distribuiu pontos para a ATP e 50 mil dólares em prêmios. Saretta bateu o argentino Diego Junqueira por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 3/6 e 6/0 - e Daniel derrotou o compatriota Júlio Silva por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/0. Nos outros dois jogos das quartas-de-final, o peruano Luís Horna ganhou do romeno Gabriel Moraru por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 6/4 e 6/1 - e o chileno Adrián Garcia venceu o austríaco Daniel Koellerer por 2 a 0 (6/1 e 6/4).