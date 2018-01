Saretta é eliminado de Wimbledon Flávio Saretta está fora do torneio de Wimbledon. Nesta sexta-feira, em jogo da terceira rodada, o tenista brasileiro foi derrotado pelo espanhol Feliciano Lopez por 3 sets a 0, com um triplo 6/4, repetindo assim a performande do ano passado, quando caiu na mesma etapa para André Sá. Agora, Feliciano Lopez irá jogar as oitavas-de-final contra o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o norte-americano Mardy Fish.