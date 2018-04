Saretta é eliminado do Aberto de SP O tenista brasileiro cabeça-de-chave número 1, Flávio Saretta, foi eliminado, nesta quinta-feira, na segunda rodada do Nossa Caixa Aberto de São Paulo - Troféu Mário Covas -, pelo canadense Frederic Niemeyer, ao perder por 4/6, 6/1 e 7/5. A esperança do bicampeonato acabou e, muito irritado, Saretta deixou a quadra, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, sem falar com ninguém. Nas quartas-de-final do torneio, nesta sexta, a partir das 11h30, Frederic Niemeyer vai enfrentar o gaúcho Francisco Costa, que derrotou o venezuelano Kepler Orellana por 6/2, 4/6 e 6/4. Francisco é agora o único representante do Brasil na competição. Com a partida empatada por 1 a 1, Saretta recuperava-se no terceiro set, que vencia por 5/2, quando começou a errar. Eficiente no saque, Niemeyer fez 5/3 e quebrou o serviço de Saretta depois de salvar um match-point (5/4). O canadense manteve seu serviço igualando a contagem em 5/5 e voltou a quebrar o serviço de Saretta, para marcar 6/5 e dominar o resto da parcial. Niemeyer valeu-se de um saque forte e superou também a torcida contra, que, por diversas vezes, aplaudiu os erros do canadense. "Entendo a torcida em favor do jogador de seu País, mas como jogo há dois anos na Copa Davis estou acostumado com isso, mesmo que eu não concorde com os aplausos para os erros." Surpresa - Fred Hemmes, que veio do Qualifying (derrotando os brasileiros Celso Ribeiro, Rodrigo Schscherbyna e Rodrigo Ribeiro) para a chave principal voltou a surpreender, após vencer o argentino Diego Veronelli, na primeira rodada. Nesta quinta-feira, ele passou fácil pelo brasileiro Marcos Daniel por 6/4 e 6/2, para avançar às quartas-de-final. Hemmes, de 20 anos, profissional desde 2000, 496º do ranking da ATP, comemorou o fato de ter conseguido "jogar com agressividade". Mas não quer ser considerado um dos favoritos. "É a primeira vez que jogo a chave principal de um challenger. É diferente para mim." Hemmes vai enfrentar nesta sexta-feira o argentino Cristian Kordasz, que derrotou Ronaldo Carvalho por 7/6 (4) e 6/2. Na outra partida do dia jogam Luis Horna (PER) e Giorgio Galimberti (ITA).