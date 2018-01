Saretta é eliminado e Moyá deixa o torneio O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado logo em sua estréia no Aberto da Austrália ao perder na primeira rodada para o eslovaco Dominik Hrbaty por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-3, na madrugada desta segunda-feira. Na próxima fase, o carrasco de Gustavo Kuerten nas semifinais do ATP Tour de Auckland, vai enfrentar o argentino Gastón Gaudio. O espanhol Carlos Moyá precisou abandonar o torneio em virtude de uma lesão no tornozelo, antes mesmo de entrar em quadra. Ele sentiu a contusão no sábado, quando enfrentava o australiano Lleyton Hewitt na final do torneio de Sydney, e sequer duelou com o norte-americano James Blake. O peruano Iván Miranda será seu substituto.