Saretta é eliminado em Buenos Aires O tenista espanhol David Ferrer eliminou mais um brasileiro no Torneio de Buenos Aires. Depois de estrear com vitória sobre Guga, ele ganhou nesta quinta-feira de Flávio Saretta, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/2. Para piorar a situação, o tenista brasileiro ainda sentiu uma lesão nas costas e teve de chamar por atendimento médico durante o jogo. Mas ele não acredita que esse problema possa prejudicá-lo na disputa do Brasil Open, a partir de segunda-feira, na Costa do Sauípe. Depois de ter alcançado as semifinais em Viña del Mar, Saretta demonstrou condições de fazer também boa campanha em Buenos Aires. Teve, inclusive, chances de derrotar Ferrer para chegar às quartas-de-final no torneio argentino. No primeiro set, por exemplo, o brasileiro liderou desde o início, conseguindo uma quebra de serviço no 2 a 1 e depois confirmou seu serviço para fazer 3 a 1. Manteve-se à frente até o momento decisivo: sacou para o set com 5 a 4, mas não aproveitou a chance e permitiu a reação do espanhol, que venceu o tiebreaker com facilidade. A situação tornou-se ainda mais delicada no início do segundo set, com Saretta perdendo seu serviço. Mas o brasileiro conseguiu o que parecia impossível: uma reação. Empatou a série por 3 a 3 e depois, fechou em 6/3. Só que, mais uma vez, Saretta pecou pela irregularidade. Não manteve o mesmo nível técnico, foi prejudicado ainda por uma lesão nas costas e David Ferrer não desperdiçou a chance de vencer o segundo brasileiro no torneio. Para o treinador de Saretta, o ex-tenista Fernando Roese, o jogo poderia ter sido decidido em dois sets. "Acho que se tivesse ganho o primeiro set, teria ganho a partida", afirmou o técnico. "Sacou com vantagem de 5 a 4 e não jogou bem neste game."