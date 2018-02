Saretta é eliminado em Delray Beach Flávio Saretta está fora do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, que distribui US$ 380 mil em prêmios. O tenista brasileiro perdeu nesta sexta-feira à noite, pelas quartas-de-final, para o norte-americano Jan-Michael Gambill por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/3) e 6/0. Nos outros dois jogos disputados nesta sexta-feira, em Delray Beach, o norte-americano Robert Kendrick derrotou o bielorusso Vladimir Voltchkov por 6/0 e 6/4 e o norte-americano Mardy Fish ganhou do espanhol Alberto Martín com um duplo 6/3.