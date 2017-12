Saretta é eliminado em Long Island Flávio Saretta já está fora do Torneio de Long Island, nos Estados Unidos. Ele perdeu nesta quinta-feira para o alemão Nicolas Kiefer, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Agora, o tenista brasileiro irá se preparar para a disputa do US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa segunda-feira em Nova York - a estréia, ainda em data indefinida, será contra o norte-americano Vincent Spadea.