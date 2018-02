Saretta é eliminado em Nottingham O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado nesta quinta-feira, nas quartas-de-final do Torneio de Nottingham, na Inglaterra, ao ser derrotado pelo sueco Robin Soderling, de apenas 19 anos. As parciais foram de 6/3 e 6/4. O brasileiro usou o torneio - que é disputado em piso de grama - como um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 21 de junho. Saretta inicia em Wimbledon a defesa de 75 pontos no ranking, por ter alcançado a terceira rodada ano passado. O adversário na primeira rodada ainda não está definido. Segundo o sorteio realizado hoje, o brasileiro vai enfrentar um adversário vindo do torneio qualificatório.