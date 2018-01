Saretta é eliminado em Roland Garros O tenista paulista Flávio Saretta foi eliminado nesta quinta-feira, na segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Saretta perdeu por 3 sets a 0 para o argentino David Nalbandian. As parciais foram de 6/3, 6/4 e 6/0. Na próxima rodada, o argentino vai enfrentar o vencedor do confronto entre o belga Olivier Rochus e o russo Marat Safin.