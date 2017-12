Saretta é eliminado em Roland Garros Sem conseguir manter uma boa regularidade, Flávio Saretta acabou sendo eliminado na sua estréia de Roland Garros. Perdeu para um ex-campeão do torneio, o espanhol Albert Costa por 6/2, 6/2, 6/7 (7/2) e 6/4. O brasileiro teve chances. Começou arrasador e deixou a impressão de que já poderia vencer o primeiro set, quando abriu vantagem de 2 a 0 e teve 4 a 0 para marcar o 3.º game. Com a derrota, Saretta não defende os pontos das oitavas de final do ano passado e, por isso, deverá cair bastante no ranking, ficando por volta de 70 do mundo.