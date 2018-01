Saretta é eliminado em Viña del Mar O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado nesta quarta-feira nas oitavas-de-final do Torneio de Viña del Mar, no Chile, ao ser derrrotado pelo argentino José Acasuso por dois sets a zero. As parciais foram de 6-2 e 7-6 (7-2). Cabeça-de-chave número 6, Acasuso vai enfrentar na próxima fase, o seu compatriota Gaston Gaudio, que não encontrou dificuldades para derrotar o espanhol David Sanchez. Campeão do Aberto da França no ano passado, Gaudio venceu com fáceis 6/4 e 6/3.