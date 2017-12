Saretta é eliminado na Copa Ericsson O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado nas quartas-de-final da etapa uruguaia da Copa Ericsson, que está sendo disputada em Montevidéu. Na noite desta sexta-feira, ele perdeu para o argentino David Nalbandian por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Com isso, o único representante do País no torneio é André Sá, que derrotou Fernando Meligeni também hoje. Sá irá jogar a semifinal contra o próprio Nalbandian. No outro confronto por uma vaga na final do torneio, o chileno Fernando González irá enfrentar o argentino Agustín Calleri.