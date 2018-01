Saretta é eliminado na estréia Flávio Saretta certamente não vai esquecer facilmente a derrota na estréia do Aberto da Austrália deste ano. O tenista brasileiro teve inúmeras chances diante do suíço Roger Federer, o número 6 do ranking mundial, e deixou escapar uma vitória memorável na madrugada desta terça-feira, em Melbourne. No primeiro set, ele levou para o tie break, no seguinte teve dois set points e no terceiro saiu em vantagem de 3 a 0. Ainda assim perdeu o jogo por 7/6 (7/4), 7/5 e 6/3.